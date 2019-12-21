"Арсенал" и "Эвертон" не определили более сильного: результаты 18 тура АПЛ
В субботу, 21 декабря, стартовал 18 тур чемпионата Англии. Результаты матчей смотрите в материале Спорт24.
Эвертон – Арсенал 0:0
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Астон Вилла – Саутгемптон 1:3
Голы: Грилиш, 75-Ингз, 21, 51, Стивенс, 31
Борнмут – Бернли 0:1
Гол: Родригес, 89
Брайтон – Шеффилд Юнайтед 0:1
Гол: Макберни, 23
Норвич – Вулверхэмптон 1:2
Голы: Кантвелл, 17-Саисс, 60 Хименес, 81
Ньюкасл – Кристал Пэлас 1:0
Гол: Альмирон, 83
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