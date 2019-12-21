24 канал техно lifestyle Экономика Здоровье футбол дизайн auto Учеба 24 Likar Дизайн покер
more

"Арсенал" и "Эвертон" не определили более сильного: результаты 18 тура АПЛ

4 Читати новину українською
Чемпионат Англии: результаты матчей 21-22 декабря

В субботу, 21 декабря, стартовал 18 тур чемпионата Англии. Результаты матчей смотрите в материале Спорт24.

Эвертон – Арсенал 0:0

Читайте также: Разгромная победа "Тоттенхэма" и "Ливерпуля", поражение "Мансити": результаты АПЛ

Астон Вилла – Саутгемптон 1:3

Голы: Грилиш, 75-Ингз, 21, 51, Стивенс, 31

Борнмут – Бернли 0:1

Гол: Родригес, 89

Брайтон – Шеффилд Юнайтед 0:1

Гол: Макберни, 23

Норвич – Вулверхэмптон 1:2


Голы: Кантвелл, 17-Саисс, 60 Хименес, 81

Ньюкасл – Кристал Пэлас 1:0

Гол: Альмирон, 83

В спортклубе Порошенко обнаружили скрытые камеры в раздевалках, – ГБР
сегодня
516
Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Футбол АПЛ
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
сегодня 17:49 Сын легендарного боксера сдался в бою с бывшим соперником Деревянченко: видео
Юрій Семенюк 144
19 декабря 18:20 Зимние трансферы 2020: онлайн
Юрій Семенюк 113
сегодня 15:40 Кубок мира по биатлону-2019: онлайн-трансляция
Юрій Семенюк 451
20 декабря 20:01 Формула-1: болельщики выбрали лучшую гонку сезона
Вісент Луїс 11
20 декабря 19:15 "Барселона" в Лиге чемпионов заработала больше, чем победитель "Ливерпуль": суммы призовых
Ігор Саджениця 91
Новости
Больше новостей
Залиште відгук