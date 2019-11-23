"Ливерпуль" вырвал победу над "Кристал Пэлас", спасение "Арсенала": результаты АПЛ
В Англии 23-25 ноября пройдет 13 тур чемпионата Англии. Результаты всех матчей и видео голов читайте в материале Спорт24.
Вест Хэм – Тоттенхэм 2:3
Голы: Антонио, 74, Огбонна, 90+7 – Сон, 36, Лукас, 43, Кейн, 49
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Арсенал – Саутгемптон 2:2
Голы: Ляказетт, 18, 90+6 – Ингз, 9, Ворд-Праус, 71
Борнмут – Вулверхэмптон 1:2
Голы: С. Кук, 59 – Моутинью, 21, Хименес, 31
Удаление: Френсис, 37
Брайтон – Лестер 0:2
Голы: Перес, 64, Меддисон, 82
Уотфорд – Бернли 0:3
Голы: Вуд, 53, Барнс, 82 (пен), Тарковски, 88
Эвертон – Норвич 0:2
Голы: Кантвелл, 54, Србены, 90+2
Кристал Пэлас – Ливерпуль 1:2
Голы: Заха, 82 – Мане, 49, Фирмино, 85
Турнирная таблица АПЛ
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