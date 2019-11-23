"Ливерпуль" вырвал победу над "Кристал Пэлас", спасение "Арсенала": результаты АПЛ

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АПЛ: результаты матчей и видео голов 13 тура / twitter.com/lfc

В Англии 23-25 ноября пройдет 13 тур чемпионата Англии. Результаты всех матчей и видео голов читайте в материале Спорт24.

Вест Хэм – Тоттенхэм 2:3

Голы: Антонио, 74, Огбонна, 90+7 – Сон, 36, Лукас, 43, Кейн, 49

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Арсенал – Саутгемптон 2:2

Голы: Ляказетт, 18, 90+6 – Ингз, 9, Ворд-Праус, 71

Борнмут – Вулверхэмптон 1:2

Голы: С. Кук, 59 – Моутинью, 21, Хименес, 31

Удаление: Френсис, 37

Брайтон – Лестер 0:2

Голы: Перес, 64, Меддисон, 82

Уотфорд – Бернли 0:3

Голы: Вуд, 53, Барнс, 82 (пен), Тарковски, 88

Эвертон – Норвич 0:2

Голы: Кантвелл, 54, Србены, 90+2

Кристал Пэлас – Ливерпуль 1:2

Голы: Заха, 82 – Мане, 49, Фирмино, 85

Турнирная таблица АПЛ

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Футбол АПЛ
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