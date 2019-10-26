"Лестер" забил 9 голов "Саутгемптону" и установил рекорд: результаты 10 тура АПЛ и видео голов

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Чемпионат Англии – обзор матчей 27.10.2019 – АПЛ
Результаты 10 тура АПЛ

В субботу, 26 октября, стартовал очередной тур Английской премьер-лиги, который подарил рекорд чемпионата. "Лестер" разбомбил "Саутгемптон".

Саутгемптон – Лестер 0:9

Голы: Чилвел, 10, Тилеманс 18, Перес 19, 39, 57, Варди, 45, 59, 90 + 4, Мэддисон, 85

Удаление: Бертранд, 13

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Саутгемптон – Лестер видеообзор матча

Победа "Лестера" над "Саутгемптоном" в матче 10-го тура АПЛ стала крупнейшей в истории высшего дивизиона Англии в гостевом матче. "Лестер" сумел отличиться 9 раз, при этом не пропустил в свои ворота ни одного мяча.

Турнирная таблица АПЛ

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт АПЛ Футбол
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