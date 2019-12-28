Тяжелая ничья "Тоттенхэма", победа "Лестера" над "Вест Хэмом": результаты 20 тура АПЛ
В субботу, 28 декабря, стартовал 20 тур чемпионата Англии. Результаты матчей смотрите в материале Спорт24.
Брайтон – Борнмут 2:0
Голы: Джаханбахш, 3, Муй, 79
К слову: "Манчестер Сити" выигрывал 2:0 у "Вулверхэмптона" в меньшинстве, но проиграл: видео
Ньюкасл – Эвертон 1:2
Голы: Шер, 56 – Кальверт-Льюин, 13, 64
Саутгемптон – Кристал Пелас 1:1
Голы: Ингз, 74 – Томкинс, 50
Вотфорд – Астон Вилла 3:0
Голы: Дини, 42, 67 (пен), Сарр, 71
Удаление: Мариаппа, 58 (втора желтая)
Вест Хем – Лестер 1:2
Голы: Форналс, 45 – Ихеаначо, 40, Грей, 56
Норвич – Тоттенхем 2:2
Голы: Вранчич, 18, Орьє, 61 (авт.) – Эриксен, 55, Кейн, 83 (пен.)
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