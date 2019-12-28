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Тяжелая ничья "Тоттенхэма", победа "Лестера" над "Вест Хэмом": результаты 20 тура АПЛ

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Результаты 20 тура АПЛ

В субботу, 28 декабря, стартовал 20 тур чемпионата Англии. Результаты матчей смотрите в материале Спорт24.

Брайтон – Борнмут 2:0

Голы: Джаханбахш, 3, Муй, 79

К слову: "Манчестер Сити" выигрывал 2:0 у "Вулверхэмптона" в меньшинстве, но проиграл: видео

Ньюкасл – Эвертон 1:2

Голы: Шер, 56 – Кальверт-Льюин, 13, 64

Саутгемптон – Кристал Пелас 1:1

Голы: Ингз, 74 – Томкинс, 50

Вотфорд – Астон Вилла 3:0

Голы: Дини, 42, 67 (пен), Сарр, 71
Удаление: Мариаппа, 58 (втора желтая)

Вест Хем – Лестер 1:2

Голы: Форналс, 45 – Ихеаначо, 40, Грей, 56

Норвич – Тоттенхем 2:2

Голы: Вранчич, 18, Орьє, 61 (авт.) – Эриксен, 55, Кейн, 83 (пен.)

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Футбол АПЛ
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