Неожиданная ничья "Манчестер Сити", победы "Ливерпуля" и "Тоттенхэма": результаты АПЛ

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АПЛ: результаты матчей и видео голов 14 тура

В субботу, 30 ноября, стартует 14 тур чемпионата Англии по футболу. С результатами матчей можно ознакомиться в материале Спорт24.

Ньюкасл – Манчестер Сити 2:2

Голи: Виллемс, 25, Шелви, 88 – Стерлинг, 22, Де Брюйне, 82

Результаты предыдущего тура: "Ливерпуль" вырвал победу над "Кристал Пэлас", спасение "Арсенала" и МЮ

Бернли – Кристал Пелас 0:2

Голи: Заха, 45+1, Шлупп, 78

Ливерпуль – Брайтон 2:1

Голи: Ван Дейк, 18, 24 – Данк, 79

Удаление: Алиссон, 76

Тоттенхем – Борнмут 3:1

Голи: Алли, 21, 50, Сиссоко, 69 – Г. Уилсон, 73, 90+6

Челси – Вест Хэм 0:1

Гол: Крессвелл, 48

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Футбол АПЛ
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