Неожиданная ничья "Манчестер Сити", победы "Ливерпуля" и "Тоттенхэма": результаты АПЛ
В субботу, 30 ноября, стартует 14 тур чемпионата Англии по футболу. С результатами матчей можно ознакомиться в материале Спорт24.
Ньюкасл – Манчестер Сити 2:2
Голи: Виллемс, 25, Шелви, 88 – Стерлинг, 22, Де Брюйне, 82
Результаты предыдущего тура: "Ливерпуль" вырвал победу над "Кристал Пэлас", спасение "Арсенала" и МЮ
Бернли – Кристал Пелас 0:2
Голи: Заха, 45+1, Шлупп, 78
Ливерпуль – Брайтон 2:1
Голи: Ван Дейк, 18, 24 – Данк, 79
Удаление: Алиссон, 76
Тоттенхем – Борнмут 3:1
Голи: Алли, 21, 50, Сиссоко, 69 – Г. Уилсон, 73, 90+6
Челси – Вест Хэм 0:1
Гол: Крессвелл, 48
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