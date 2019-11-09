"Челси" выиграл 6 игру подряд, "Уотфорд" победил "Норвич": результаты матчей АПЛ
С 8-го по 10 ноября в Англии происходит 12 тур чемпионата страны по футболу. Результаты матчей и видео голов смотрите в материале Спорт24.
Норвич – Уотфорд 0:2
Голы: Делофеу, 2, Грей, 52
Удаление: Кабаселе, 65
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Челси – Кристал Пэлас 2:0
Голы: Эбрахам, 52, Пулишич, 79
Ньюкасл – Борнмут – начало матча в 17:00
Саутгемптон – Эвертон – начало матча в 17:00
Тоттенхэм – Шеффилд Юнайтед – начало матча в 17:00
Лестер – Арсенал – начало матча в 19:30
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