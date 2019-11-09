"Челси" выиграл 6 игру подряд, "Уотфорд" победил "Норвич": результаты матчей АПЛ

11 Читати новину українською
Чемпионат Англии – обзор матчей 8-10 ноября 2019 – 12 тур АПЛ
Результаты матчей и видео голов 12 тура АПЛ / twitter.com/chelseafc

С 8-го по 10 ноября в Англии происходит 12 тур чемпионата страны по футболу. Результаты матчей и видео голов смотрите в материале Спорт24.

Норвич – Уотфорд 0:2

Голы: Делофеу, 2, Грей, 52

Удаление: Кабаселе, 65

Смотрите также: "Реал Сосьедад" возглавил турнирную таблицу Ла Лиги, "Алавес" разбил клуб Лунина: видео

Челси – Кристал Пэлас 2:0

Голы: Эбрахам, 52, Пулишич, 79

Ньюкасл – Борнмут – начало матча в 17:00

Саутгемптон – Эвертон – начало матча в 17:00

Тоттенхэм – Шеффилд Юнайтед – начало матча в 17:00

Лестер – Арсенал – начало матча в 19:30

blog_ava
В России прокомментировали решение суда ООН в пользу Украины
сегодня
1898
Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Футбол АПЛ
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Конкурент Лунина пропустил курьезный гол, после которого Андрей должен получить шанс: видео
сегодня 18:21 Конкурент Лунина пропустил курьезный гол, после которого Андрей должен получить шанс: видео
Юрій Семенюк 13
Пятов, Пидгрушная, Беленюк и другие прочитали стихи ко Дню украинского языка: искренние видео
сегодня 17:53 Пятов, Пидгрушная, Беленюк и другие прочитали стихи ко Дню украинского языка: искренние видео
Юрій Семенюк 29
"Днепр-1" прервал серию неудач, сенсационно отобрав очки у "Десны": видео
сегодня 16:01 "Днепр-1" прервал серию неудач, сенсационно отобрав очки у "Десны": видео
Юрій Семенюк 95
Финал Лиги чемпионов 2024 года может состояться в США
сегодня 13:09 Финал Лиги чемпионов 2024 года может состояться в США
Юрій Семенюк 12
Шакил О'Нил представил новый выпуск Shaqtin 'a Fool с курьезными моментами НБА: видео
8 ноября 16:31 Шакил О'Нил представил новый выпуск Shaqtin 'a Fool с курьезными моментами НБА: видео
28
Новости
Больше новостей
Залиште відгук