Ярмоленко не помог "Вест Хэму" избежать поражения от "Эвертона": результаты 9 тура АПЛ

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Чемпионат Англии – обзор, видео голов матчей 19-21 октября 2019
Чемпионат Англии: результаты матчей и видео голов 9 тура / twitter.com

С 19 по 21 октября в Англии проходит 9 тур АПЛ. С результатами и видеообзором всех поединков можно ознакомиться в материале Спорт24.

Эвертон – Вест Хэм 2:0
Голы: Бернард, 17, Сигурдссон, 90+2

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"Ириски" на своем поле прервали серию из четырех подряд поражений в рамках АПЛ. "Эвертон" дома сумел обыграть "Вест Хэм" Андрея Ярмоленко. Украинец вышел на поле после перерыва, но не помог "молотобойцам" избежать поражения.

Турнирная таблица чемпионата Англии

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Футбол АПЛ
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