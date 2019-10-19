Ярмоленко не помог "Вест Хэму" избежать поражения от "Эвертона": результаты 9 тура АПЛ
С 19 по 21 октября в Англии проходит 9 тур АПЛ. С результатами и видеообзором всех поединков можно ознакомиться в материале Спорт24.
Эвертон – Вест Хэм 2:0
Голы: Бернард, 17, Сигурдссон, 90+2
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"Ириски" на своем поле прервали серию из четырех подряд поражений в рамках АПЛ. "Эвертон" дома сумел обыграть "Вест Хэм" Андрея Ярмоленко. Украинец вышел на поле после перерыва, но не помог "молотобойцам" избежать поражения.
Турнирная таблица чемпионата Англии
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