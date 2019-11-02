"Ливерпуль" и "Манчестер Сити" вырвали победы, "Манчестер Юнайтед" проиграл: результаты АПЛ
В субботу, 2 ноября, стартовал 11 тур АПЛ. Результаты матчей и видео голов – в обзоре Спорт24.
Бонмут – Манчестер Юнайтед 1:0
Гол: Кинг, 45
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Арсенал – Вулверхэмптон 1:1
Голы: Обамеянг, 21 – Хименес, 76
Астон Вилла – Ливерпуль 1:2
Голы: Трезеге, 21 – Робертсон, 87, Мане, 90+4
Брайтон – Норвич 2:0
Голы: Троссард, 68, Даффи, 84
Вест Хем – Ньюкасл 2:3
Голы: Бальбуена, 73, Снодграсс, 90 – Кларк, 16, Фернандес, 22, Шелви, 51
Манчестер Сити – Саутгемптон 2:1
Голы: Агуэро, 70, Вокер, 86 – Ворд-Праус, 13
Шеффилд Юнайтед – Бернли 3:0
Голы: Ландстрем, 17, 43, Флек, 44
Турнирная таблица АПЛ
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