"Ливерпуль" в нервном матче победил "Ньюкасл": результаты и видео голов АПЛ
В субботу, 14 сентября, стартовал пятый тур чемпионата Англии. В первой игре встретились "Ливерпуль" и "Ньюкасл" – победу одержали хозяева.
Ливерпуль – Ньюкасл 3:1
Голы: Мане, 28, 40, Салах, 72 – Виллемс, 7
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Уже на седьмой минуте гости неожиданно открыли счет. Быстрым голом отметился Виллемс. И "Ливерпуль" ответил тремя голами: дубль оформил Мане, а добил "сорок" Салах.
Брайтон – Бернли
Вулверхэмптон – Челси
Манчестер Юнайтед – Лестер
Тоттенхэм – Кристал Пэлас
Шеффилд Юнайтед – Саутгемптон
Норвич – Манчестер Сити
15 сентября
Борнмут – Эвертон
Уотфорд – Арсенал
16 сентября
Астон Вилла – Вест Хэм
Источник: 24 канал
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