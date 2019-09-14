"Ливерпуль" в нервном матче победил "Ньюкасл": результаты и видео голов АПЛ

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Чемпионат Англии: обзор и счет матчей 14 – 16сентября 2019 – АПЛ
Результаты и видео голов АПЛ / twitter.com/lfc

В субботу, 14 сентября, стартовал пятый тур чемпионата Англии. В первой игре встретились "Ливерпуль" и "Ньюкасл" – победу одержали хозяева.

Ливерпуль – Ньюкасл 3:1
Голы: Мане, 28, 40, Салах, 72 – Виллемс, 7

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Уже на седьмой минуте гости неожиданно открыли счет. Быстрым голом отметился Виллемс. И "Ливерпуль" ответил тремя голами: дубль оформил Мане, а добил "сорок" Салах.

Брайтон – Бернли

Вулверхэмптон – Челси

Манчестер Юнайтед – Лестер

Тоттенхэм – Кристал Пэлас

Шеффилд Юнайтед – Саутгемптон

Норвич – Манчестер Сити

15 сентября

Борнмут – Эвертон

Уотфорд – Арсенал

16 сентября

Астон Вилла – Вест Хэм

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Теги: Спорт Футбол Манчестер Сити АПЛ Арсенал Челси Манчестер Юнайтед ФК Ливерпуль
Источник: 24 канал
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