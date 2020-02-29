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Чемпионат Европы по биатлону: две украинки в топ-10

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В Раубичах (Беларусь) в рамках чемпионата Европы по биатлону состоялась женская спринтерская гонка. Украинки не смогли получить медали.

Результаты гонки

1. Элизабет Хогберг (Швеция)
2. Ида Лиен (Норвегия)
3. Ирина Кривко (Беларусь)
...
6. Анастасия Меркушина (Украина)
7. Валентина Семеренко (Украина)
28. Юлия Журавок (Украина)
31. Вита Семеренко (Украина)
56. Дария Блашко (Украина)

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Шведка Элизабет Хегберг несмотря на один промах в гонке показала высокую скорость и одержала победу в спринтерской гонке. Опередила она биатлонистку из Норвегии Иду Лиен, которая получила серебро гонки. На третью ступеньку пьедестала поднялась белорусская биатлонистка Ирина Кривко.

Украинские биатлонистки остались без медалей, но попали в топ-10. Самой лучшей из представительниц Украины стала Анастасия Меркушина – 6-е место. Украинка Валентина Семеренко заняла 7-е место. Другие украинские девушки Юлия Журавок, Вита Семеренко и Дария Блашко расположились на 28-й, 31-й и 56-й позициях соответственно.

В гонке преследования Украину представят Меркушина, сестры Семеренко, Журавок и Блашко.

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Автор: София Кулай
Теги: Новости Спорта Дарья Блашко Юлия Журавок Вита Семеренко Валентина Семеренко Анастасия Меркушина Новости биатлона Спорт
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