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Чемпионат Европы по биатлону: Елена Пидгрушная стала серебряным призером

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Елена Пидгрушная / shotam.info

В Раубичах (Беларусь) в рамках чемпионата Европы по биатлону состоялся финал Суперспринта у женщин. Елена Пидгрушная получает серебряную награду.

Результаты гонки

1. Евгения Павлова (Россия)
2. Елена Пидгрушная (Украина)
3. Анаис Шевалье (Франция)
...

4. Валентина Семеренко (Украина)
6. Анастасия Меркушина (Украина)
16. Вита Семеренко (Украина)
18. Юлия Журавок (Украина)

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Новой дисциплиной в биатлоне начался чемпионат Европы в Беларуси.

В финал суперспринту женской гонки пробились сразу пять украинок: Вита и Валентина Семеренко, Елена Пидгрушная, Анастасия Меркушина и Юлия Журавок. Это самое большое представительство в финале женского суперспринта среди всех стран.

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Автор: София Кулай
Теги: Новости Спорта Юлия Журавок Анастасия Меркушина Вита Семеренко Валентина Семеренко Елена Пидгрушна Спорт Новости биатлона
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