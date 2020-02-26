Чемпионат Европы по биатлону: Елена Пидгрушная стала серебряным призером
В Раубичах (Беларусь) в рамках чемпионата Европы по биатлону состоялся финал Суперспринта у женщин. Елена Пидгрушная получает серебряную награду.
Результаты гонки
1. Евгения Павлова (Россия)
2. Елена Пидгрушная (Украина)
3. Анаис Шевалье (Франция)
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4. Валентина Семеренко (Украина)
6. Анастасия Меркушина (Украина)
16. Вита Семеренко (Украина)
18. Юлия Журавок (Украина)
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Новой дисциплиной в биатлоне начался чемпионат Европы в Беларуси.
В финал суперспринту женской гонки пробились сразу пять украинок: Вита и Валентина Семеренко, Елена Пидгрушная, Анастасия Меркушина и Юлия Журавок. Это самое большое представительство в финале женского суперспринта среди всех стран.
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