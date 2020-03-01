Чемпионат Европы по биатлону: Меркушина финишировала 5-й, Семеренко – 9-й

Чемпионат Европы по биатлону завершился в белорусских Раубичах. 1-го марта состоялась женская гонка преследования.

Результаты гонки

1. Юлия Кручинкина (Беларусь)

2. Кристина Резцова (Россия)

3. Элизабет Хогберг (Швеция)

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5. Анастасия Меркушина (Украина)

9. Валентина Семеренко

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Ход борьбы

Элизабет Хогберг, которая накануне выиграла спринт, после двух огневых рубежей сохраняла лидерство в гонке. Стартовав первой, шведка на двух стрельбах допустила только один промах.

Более 20 секунд Хогберг проигрывали украинка Валентина Семеренко, белоруска Ирина Кривко и россиянка Кристина Резцова.

Из этой четверки только Семеренко отработала на первых двух огневых рубежах чисто.

После первой "стойки" Хогберт сохранила лидерство. Россиянка Резцова, отработав на ноль, вышла со стадиона второй. Семеренко и Круйко допустили по промаху и пропустили вперед Юлию Кручинкину.

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На последней стрельбе Хогберг неожиданно не закрыла две мишени. Также по промаху допустили Резцова и Круйко. К сожалению, Семеренко ошибками соперниц не воспользовалась, уйдя на два штрафных круга.

Прекрасная стрельба позволила Кручинкиной одержать победу. Россиянка Резцова финишировала второй. Бронзу получила шведка Хогберг.

Пятой финишировала Анастасия Меркушина. Украинка всю гонку держала в топ-10. Допустив только два промаха на стрельбе, Меркушина проиграла Кручинкиной почти минуту.

Валентина Семеренко из-за двух промахов на последней стрельбе откатилась на 9-ю позицию.

Украинки Юлия Журавок, Вита Семеренко и Дарья Блашко решили не стартовать в гонке.