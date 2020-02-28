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Чемпионат Европы по биатлону: Прима и Пидручный пропустят спринт, побежит молодежь

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В субботу, 29 февраля, на чемпионате Европы по биатлону в Раубичах состоятся спринтерские гонки у мужчин и женщин.

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29 февраля в 11:30 на старт выйдут мужчины. Нашу страну в этой гонке представят:

3. Руслан Ткаленко;
61. Антон Дудченко;
102. Сергей Семенов;
111. Богдан Цымбал.

В 14:30 на старт выйдут женщины. Там за нашу команду будут бежать:

5. Валя Семеренко
33. Юлия Журавок
35. Анастасия Меркушина
66. Вита Семеренко
91. Юлия Джима;
105. Дарья Блашко.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Сергей Семенов Юлия Журавок Дарья Блашко Вита Семеренко Юлия Джыма Руслан Ткаленко Анастасия Меркушина Новости биатлона
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