Чемпионат Европы по биатлону: Прима и Пидручный пропустят спринт, побежит молодежь
В субботу, 29 февраля, на чемпионате Европы по биатлону в Раубичах состоятся спринтерские гонки у мужчин и женщин.
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29 февраля в 11:30 на старт выйдут мужчины. Нашу страну в этой гонке представят:
3. Руслан Ткаленко;
61. Антон Дудченко;
102. Сергей Семенов;
111. Богдан Цымбал.
В 14:30 на старт выйдут женщины. Там за нашу команду будут бежать:
5. Валя Семеренко
33. Юлия Журавок
35. Анастасия Меркушина
66. Вита Семеренко
91. Юлия Джима;
105. Дарья Блашко.
- На чемпионате Европы по биатлону Дмитрий Пидручный завоевал бронзовую награду в суперспринте.
- Елена Пидгрушная получила серебряную награду в суперспринте среди женщин.
- В смешанной одиночной эстафете Украина завоевала бронзу.
- А в классической смешанной эстафете украинцы ликовали с золотом.
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