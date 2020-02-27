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Чемпионат Европы по биатлону: сборная Украины после первой гонки осталась без лидера

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Елена Пидгрушная / Фото из открытых источников

27 февраля вторым соревновательным днем продолжится чемпионат Европы в белорусских Раубичах. Сегодня состоятся две смешанные эстафеты: одиночная и классическая.

Однако в следующих гонках еврофорума в Беларуси больше не выступит Елена Пидгрушная. Как сообщил тренер команды Валерий Лесников, капитан женской команды поедет на несколько дней домой.

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После отдыха тернополянка присоединится к сборной в Раубичах, чтобы со всеми вместе отправиться на следующий этап Кубка мира в Чехии. Накануне Пидгрушная взяла серебро чемпионата Европы в суперспринте. Сама спортсменка после успеха сказала:

Нужно на несколько дней отвлечься, отдохнуть, возможно, домой съездить на пару дней. Стоит отдохнуть просто, ведь много было стресса, много волнений, ответственности, переживания для меня. Бегу и думаю: "Может, медаль, и, возможно, меня домой отпустят?"

Добавим, что в финал суперспринта женской гонки пробилось сразу пять украинок Вита и Валентина Семеренко, Елена Пидгрушная, Анастасия Меркушина и Юлия Журавок. Это самое большое представительство в финале женского суперспринта всех стран.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Елена Пидгрушна Новости биатлона Спорт
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