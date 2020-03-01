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Чемпионат Европы по биатлону: Семенов в топ-20 персьюта, сенсационная победа Бочарникова

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На чемпионате Европы по биатлону 1 марта состоялась мужская гонка преследования. Сенсационно победу в Раубичах (Беларусь) одержал Сергей Бочарников. Украинец Сергей Семенов финишировал 18-м.

Результаты гонки

1. Сергей Бочарников (Беларусь)
2. Стурла Холм Легрейд (Норвегия)
3. Сиверт Гутторм Баккен (Норвегия)
...
18. Сергей Семенов (Украина)

К теме: Чемпионат Европы по биатлону: медальный зачет

Ход гонки

В гонке преследования неожиданно по итогам двух огневых рубежей лидерство захватил белорус Сергей Бочарников. Этому поспособствовала отличная стрельба Бочарникова.

Матвей Елисеев и Андрей Расторгуев, которые благодаря победе в спринте стартовали первыми, растеряли преимущество из-за трех штрафных кругов.

Преследователи Бочарникова менялись после каждой стрельбы. После третьего огневого рубежа Сергей выигрывал у норвежца Стурлы Холма Легрейда почти минуту.

На последней стрельбе Бочарников "подарил" интригу в гонке, допустив два промаха. Однако Легрейд допустил один промах и ушел на штрафной круг.

Таким образом, Бочарников уверенно одержал победу и выиграл золотую медаль. Норвежец Легрейд довольствовался серебром, а его земляк Сиверт Гутторм Баккен – бронзой.

Единственным представителем Украины в гонке был Сергей Семенов, стартовавший 22-м с отставанием от лидера более чем в минуту.

Сергей, допустив 5 промахов, не смог побороться за попадание в топ-10. Впрочем, Семенов улучшил свою позицию и финишировал 18-м.

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Автор: Михаил Гема
Теги: Новости Спорта Спорт Сергей Семенов Новости биатлона
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