Чемпионат Европы по биатлону: Украина объявила боевой состав

Сборная Украины по биатлону объявила состав на чемпионат Европы. Континентальное первенство будет проходить в Раубичах (Беларусь) с 26 февраля по 1 марта.

В состав мужской и женской команды попали те, кто недавно выступал в Антхольце на чемпионате мира.

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Состав женской команды

Елена Пидгрушная

Юлия Джима

Вита Семеренко

Валентина Семеренко

Анастасия Меркушина

Юлия Журавок

Дарья Блашко

Кроме Журавок и Блашко, все остальные биатлонисты выступали в Антхольце.

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Состав мужской команды

Дмитрий Пидручный

Артем Прима

Антон Дудченко

Сергей Семенов

Богдан Цымбал

Руслан Ткаленко

В мужской команде на чемпионате мира не выступал только Богдан Цымбал.

Всего на чемпионате Европы по биатлону болельщиков ждет 10 гонок.

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