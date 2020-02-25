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Чемпионат Европы по биатлону: Украина объявила боевой состав

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Чемпионат Европы по биатлону: Украина объявила боевой состав / GETTY IMAGES

Сборная Украины по биатлону объявила состав на чемпионат Европы. Континентальное первенство будет проходить в Раубичах (Беларусь) с 26 февраля по 1 марта.

В состав мужской и женской команды попали те, кто недавно выступал в Антхольце на чемпионате мира.

К теме: Чемпионат Европы по биатлону 2020: расписание гонок и где смотреть

Состав женской команды

  • Елена Пидгрушная
  • Юлия Джима
  • Вита Семеренко
  • Валентина Семеренко
  • Анастасия Меркушина
  • Юлия Журавок
  • Дарья Блашко

Кроме Журавок и Блашко, все остальные биатлонисты выступали в Антхольце.

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Состав мужской команды

  • Дмитрий Пидручный
  • Артем Прима
  • Антон Дудченко
  • Сергей Семенов
  • Богдан Цымбал
  • Руслан Ткаленко

В мужской команде на чемпионате мира не выступал только Богдан Цымбал.

Всего на чемпионате Европы по биатлону болельщиков ждет 10 гонок.

Результаты чемпионата Европы по биатлону – читайте на сайте Спорт24.

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Автор: Михаил Гема
Теги: Новости Спорта Спорт Новости биатлона
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