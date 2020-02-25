Чемпионат Европы по биатлону: Украина объявила боевой состав
Сборная Украины по биатлону объявила состав на чемпионат Европы. Континентальное первенство будет проходить в Раубичах (Беларусь) с 26 февраля по 1 марта.
В состав мужской и женской команды попали те, кто недавно выступал в Антхольце на чемпионате мира.
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Состав женской команды
- Елена Пидгрушная
- Юлия Джима
- Вита Семеренко
- Валентина Семеренко
- Анастасия Меркушина
- Юлия Журавок
- Дарья Блашко
Кроме Журавок и Блашко, все остальные биатлонисты выступали в Антхольце.
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Состав мужской команды
- Дмитрий Пидручный
- Артем Прима
- Антон Дудченко
- Сергей Семенов
- Богдан Цымбал
- Руслан Ткаленко
В мужской команде на чемпионате мира не выступал только Богдан Цымбал.
Всего на чемпионате Европы по биатлону болельщиков ждет 10 гонок.
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