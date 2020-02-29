Чемпионат Европы по биатлону: украинцы остались без медалей в спринте

На чемпионате Европы по биатлону в Раубичах (Беларусь) состоялась мужская спринтерская гонка. Украинские биатлонисты не смогли зацепиться за медали.

Результаты гонки

1. Матвей Елисеев (Россия)

2. Андрейс Расторгуевс (Латвия)

3. Андерсен Александер-Фьельд (Норвегия)

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22. Сергей Семенов (Украина)

33. Руслан Ткаленко

63. Богдан Цимбал

87. Антон Дудченко

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Россиянин Елисеев допустил один промах, но продемонстрировал высокую дистанционную скорость. Это позволило ему выиграть золото, опередив латыша Расторгуевса на 4 секунды. Третьим на подиум стал норвежец Александер-Фьельд.

Украинские биатлонисты не смогли побороться за награды, хотя во всех предыдущих гонках на чемпионате Европы получали хотя бы одну медаль.

Лучший результат из представителей Украины продемонстрировал Сергей Семенов – двадцать вторая ступенька. Тридцать третье место занял Руслан Ткаленко.

Именно Семенов и Ткаленко представят Украину в гонке преследования, которая состоится 1 марта.