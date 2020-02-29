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Чемпионат Европы по биатлону: украинцы остались без медалей в спринте

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На чемпионате Европы по биатлону в Раубичах (Беларусь) состоялась мужская спринтерская гонка. Украинские биатлонисты не смогли зацепиться за медали.

Результаты гонки

1. Матвей Елисеев (Россия)
2. Андрейс Расторгуевс (Латвия)
3. Андерсен Александер-Фьельд (Норвегия)
...
22. Сергей Семенов (Украина)
33. Руслан Ткаленко
63. Богдан Цимбал
87. Антон Дудченко

К теме: Чемпионат Европы по биатлону: медальный зачет

Россиянин Елисеев допустил один промах, но продемонстрировал высокую дистанционную скорость. Это позволило ему выиграть золото, опередив латыша Расторгуевса на 4 секунды. Третьим на подиум стал норвежец Александер-Фьельд.

Украинские биатлонисты не смогли побороться за награды, хотя во всех предыдущих гонках на чемпионате Европы получали хотя бы одну медаль.

Лучший результат из представителей Украины продемонстрировал Сергей Семенов – двадцать вторая ступенька. Тридцать третье место занял Руслан Ткаленко.

Именно Семенов и Ткаленко представят Украину в гонке преследования, которая состоится 1 марта.

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Автор: Михаил Гема
Теги: Спорт Сергей Семенов Новости Спорта Новости биатлона
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