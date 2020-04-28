Чемпионат Франции завершат досрочно
Во Франции приняли решение о досрочном завершении футбольного сезона из-за пандемии COVID-19. Футбольные матчи во Франции будут проводиться до конца лета.
Об этом заявил премьер-министр Франции Эдуар Филипп, сообщает авторитетное издание L’Equipe.
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Премьер Франции обнародовал стратегию выхода страны из карантина, которая предусматривает ограничения на спортивные события.
Матчи не начнутся до августа, после чего будет начало сезона-2020/21.
Федерация футбола Франции в следующем месяце обсудит результаты этого сезона, расположения команд в чемпионатах, соответствующее распределение в еврокубки, а также повышение в классе или вылет клубов из текущего чемпионата.
Эдуар Филипп сообщил, что коллективный спорт будет запрещен. Однако он допустил восстановление индивидуальных тренировок на свежем воздухе.
"Нельзя будет заниматься спортом в закрытых местах, ни командными, ни контактными видами спорта", – заявил Филипп.
- Возобновление сезона французской Лиги 1 предварительно было запланировано на 17 июня. После 27 матчей единоличным лидером турнирной таблицы является ПСЖ.
- Франция может стать второй страной после Нидерландов, где досрочно завершат чемпионат. Впрочем, в Нидерландах решили не признавать "Аякс" чемпионом.
- Кроме того, Франция будет вынуждена привести доводы УЕФА, чтобы клубы Лиги 1 были допущены в еврокубки.
- Недавно в УЕФА назвали законные причины для досрочного завершения сезона. Среди них наличие официального приказа, запрещающего проведение спортивных соревнований в стране.
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