"Ливерпуль" вырвал победу над "Лестером", разгромное поражение "шпор": результаты матчей АПЛ

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Чемпионат Германии 2019 – обзор матчей 4 тура: Бундеслига
Чемпионат Англии: результаты матчей и видео голов 5-6 октября / twitter.com/lfc

В Англии 5-6 октября продолжается 8 тур чемпионата Англии. С результатами матчей можно ознакомиться в материале Спорт24.

Брайтон – Тоттенхэм 3:0
Голы: Мопей, 3, Конноли, 32, 65

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Бернли – Эвертон 1:0
Гол: Хендрик, 72

Удаление: Коулмен, 56 (Э)

Уотфорд – Шеффилд 0:0

Ливерпуль – Лестер 2:1
Голы: Мане, 40, Милнер, 90+5 (пен) – Мэддисон, 80

Норвич – Астон Вилла 1:5
Голы: Дрмич, 88 – Уэсли, 14, 30, Грилиш, 49, Хурихейн, 61 Луис, 83

 

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Теги: Спорт Футбол Новости Спорта АПЛ
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