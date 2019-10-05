"Ливерпуль" вырвал победу над "Лестером", разгромное поражение "шпор": результаты матчей АПЛ
В Англии 5-6 октября продолжается 8 тур чемпионата Англии. С результатами матчей можно ознакомиться в материале Спорт24.
Брайтон – Тоттенхэм 3:0
Голы: Мопей, 3, Конноли, 32, 65
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Бернли – Эвертон 1:0
Гол: Хендрик, 72
Удаление: Коулмен, 56 (Э)
Уотфорд – Шеффилд 0:0
Ливерпуль – Лестер 2:1
Голы: Мане, 40, Милнер, 90+5 (пен) – Мэддисон, 80
Норвич – Астон Вилла 1:5
Голы: Дрмич, 88 – Уэсли, 14, 30, Грилиш, 49, Хурихейн, 61 Луис, 83
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