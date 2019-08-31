Чемпионат Германии: результаты матчей и видео голов 3 тура
В Германии стартовал третий тур. В пятницу, 30-го августа, "Боруссия" в городе Менхенгладбах принимала "Лейпциг".
Боруссия Менхенгладбах – Лейпциг 1:3
Голы: Эмболо, 90+1 – Вернер, 38, 47, 90+4
Видеообзор матча Боруссия Менхенгладбах – Лейпциг
Бавария – Майнц 6:1
Голы: Павар, 36, Алаба, 45, Перишич, 54, Коман, 64, Левандовски, 78, Дэвис, 80 – Боэтьюс, 6
Байер – Хоффенхайм 0:0
Видеообзор матча Байер – Хоффенхайм
Вольфсбург – Падерборн 1:1
Голи: Брекало, 56 – Оливейра-Соуза, 12
Видеообзор матча Вольфсбург – Падерборн
Фрайбург – Кельн 1:2
Голи: Чичос, 40 (авт.) – Модест, 52, Шхири, 90+2
Видеообзор матча Фрайбург – Кельн
Шальке – Герта 3:0
Голи: Штарк, 38 (авт.), Рекик, 48 (авт.), Кенни, 85
Видеообзор матча Шальке – Герта
Унион Берлин – Боруссия Дортмунд 3:1
Голы: Бюльтер, 22, 50, Андерссон, 75 – Пако, 25
Видеообзор матча Унион Берлин – Боруссия Дортмунд
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