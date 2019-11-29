"Шальке" вырвал победу у "Унион Берлин" и поднялся на 2 место: результаты Бундеслиги

4 Читати новину українською
Результаты 13 тура Бундеслиги

В пятницу, 29 ноября, стартовал 13-й тур чемпионата Германии. Обзор матчей и видео голов – в материале Спорт24.

Шальке – Унион Берлин 2:1

Голы: Раман, 23, Сердар, 86 – Ингвартсен, 36

Результаты предыдущего тура: "Бавария" разбила "Фортуну", сенсационная осечка "Боруссии" Менхенгладбах: видео

 

Турнирная таблица Бундеслиги

Теракт на Лондонском мосту: мужчина с ножом напал на людей — фото, видео
29 ноября
600
Теги: Спорт Футбол
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
29 ноября 21:58 Свитолина в сексуальном бикини проводит отпуск в Дубае: фото
Юрій Семенюк 47
29 ноября 17:17 Кого бы Вы хотели видеть в соперниках сборной Украины на Евро-2020: опрос
Ігор Саджениця 259
29 ноября 15:37 Мурашки по коже: боец UFC Уолт Харрис написал трогательное письмо убитой дочери
143
29 ноября 14:22 Эпизод с участием Ферстаппена признан лучшим в Формуле-1 в 2019 году – видео
Юрій Семенюк 22
29 ноября 09:14 Как "Динамо" подарило фанатам "Мальме" невероятную сказку в прощальном матче Розенберга
Ігор Саджениця 185
Новости
Больше новостей
Залиште відгук