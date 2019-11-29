"Шальке" вырвал победу у "Унион Берлин" и поднялся на 2 место: результаты Бундеслиги
В пятницу, 29 ноября, стартовал 13-й тур чемпионата Германии. Обзор матчей и видео голов – в материале Спорт24.
Шальке – Унион Берлин 2:1
Голы: Раман, 23, Сердар, 86 – Ингвартсен, 36
Результаты предыдущего тура: "Бавария" разбила "Фортуну", сенсационная осечка "Боруссии" Менхенгладбах: видео
Турнирная таблица Бундеслиги
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