"Айнтрахт" в фантастической игре вырвал ничью у "Герты": результаты Бундеслиги
В пятницу, 6 декабря, стартовал 14 тур чемпионата Германии по футболу. Результаты матчей и видео голов смотрите в материале Спорт24.
Айнтрахт – Герта 2:2
Голы: Гинтереггер, 65, Роде, 86 – Лукебакио, 30, Груич, 63
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Айнтрахт – Герта видеообзор матча
Турнирная таблица Бундеслиги
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