"Айнтрахт" в фантастической игре вырвал ничью у "Герты": результаты Бундеслиги

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Бундеслига: результаты матчей и видео голов 14 тура / twitter.com/eintracht

В пятницу, 6 декабря, стартовал 14 тур чемпионата Германии по футболу. Результаты матчей и видео голов смотрите в материале Спорт24.

Айнтрахт – Герта 2:2

Голы: Гинтереггер, 65, Роде, 86 – Лукебакио, 30, Груич, 63

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Айнтрахт – Герта видеообзор матча

 

Турнирная таблица Бундеслиги

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Футбол Бундеслига
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