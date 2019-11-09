"Хоффенхайм" и "Кельн" открыли 11 тур чемпионата Германии драматическим матчем: видео

В пятницу, 8 ноября, стартовал 11 тур чемпионата Германии по футболу. Центральным матчем станет встреча "Баварии" и "Боруссии" Дормунд. С результатами всех поединков можно ознакомиться в материале Спорт24.

Кельн – Хоффенхайм 1:2 Голы: Кордоба, 34 – Адамян, 48, Локадия, 90+8 (п) Читайте также: Бавария – Боруссия Дортмунд: где смотреть онлайн матч чемпионата Германии Кельн – Хоффенхайм: видеообзор матча Турнирная таблица Бундеслиги