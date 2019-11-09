"Хоффенхайм" и "Кельн" открыли 11 тур чемпионата Германии драматическим матчем: видео

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Чемпионат Германии – обзор матчей 8 ноября 2019 – 11 тур Бундеслига
Результаты матчей и видео голов 11 тура Бундеслиги / twitter.com/tsghoffenheim

В пятницу, 8 ноября, стартовал 11 тур чемпионата Германии по футболу. Центральным матчем станет встреча "Баварии" и "Боруссии" Дормунд. С результатами всех поединков можно ознакомиться в материале Спорт24.

Кельн – Хоффенхайм 1:2

Голы: Кордоба, 34 – Адамян, 48, Локадия, 90+8 (п)

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Кельн – Хоффенхайм: видеообзор матча

 

Турнирная таблица Бундеслиги

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Футбол Бундеслига
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