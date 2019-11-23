"Боруссия" Дортмунд осуществила невероятный камбэк, проигрывая "Падерборну" в три гола: видео
С 22-го по 24 ноября в Германии продолжается 12 тур чемпионата страны по футболу. Результаты матчей и видео голов смотрите на сайте Спорт24.
Боруссия Дортмунд – Падерборн 3:3
Голы: Санчо, 48, Витсель, 84, Ройс, 90+2 – Мамба, 5, Мамба, 37, Хольтман, 43
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Боруссия Дортмунд – Падерборн: видеообзор матча
Турнирная таблица Бундеслиги
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