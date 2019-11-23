"Боруссия" Дортмунд осуществила невероятный камбэк, проигрывая "Падерборну" в три гола: видео

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Результаты 12 тура Бундеслиги

С 22-го по 24 ноября в Германии продолжается 12 тур чемпионата страны по футболу. Результаты матчей и видео голов смотрите на сайте Спорт24.

Боруссия Дортмунд – Падерборн 3:3

Голы: Санчо, 48, Витсель, 84, Ройс, 90+2 – Мамба, 5, Мамба, 37, Хольтман, 43

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Боруссия Дортмунд – Падерборн: видеообзор матча

 

Турнирная таблица Бундеслиги

Голодомор в Украине: как мир узнал о жутком геноциде
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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Футбол Бундеслига
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