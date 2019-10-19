"Айнтрахт" разгромил "Байер" и обострил борьбу за лидерство: результаты 8 тура Бундеслиги
В пятницу, 18 октября, стартовал 8-й тур немецкой Бундеслиги. Результаты матчей – в материале Спорт24.
Айнтрахт – Баер 3:0
Голы: Пасиенсия, 4, 17 (пен), Дост, 80
Открывать тур выпало в Франкфурте, где местный "Айнтрахт" принимал "Байер". Счет уже был открыт на 4-й минуте. А матч закончился разгромной победой хозяев.
Благодаря ей "Айнтрахт" набрал 14 очков. Столько же осталось и у "Байера". Но они вне зоны еврокубков. Первая менхенгладбахская "Боруссия" имеет 16 очков.
Видеообзор матча Айнтрахт – Байер
Турнирная таблица
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