"Айнтрахт" разгромил "Байер" и обострил борьбу за лидерство: результаты 8 тура Бундеслиги

В пятницу, 18 октября, стартовал 8-й тур немецкой Бундеслиги. Результаты матчей – в материале Спорт24.

Айнтрахт – Баер 3:0

Голы: Пасиенсия, 4, 17 (пен), Дост, 80

Открывать тур выпало в Франкфурте, где местный "Айнтрахт" принимал "Байер". Счет уже был открыт на 4-й минуте. А матч закончился разгромной победой хозяев.

Благодаря ей "Айнтрахт" набрал 14 очков. Столько же осталось и у "Байера". Но они вне зоны еврокубков. Первая менхенгладбахская "Боруссия" имеет 16 очков.

Видеообзор матча Айнтрахт – Байер

Турнирная таблица