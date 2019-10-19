"Айнтрахт" разгромил "Байер" и обострил борьбу за лидерство: результаты 8 тура Бундеслиги

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Бундеслига – обзор 8 тура, счет матчей 18-20 октября 2019
Результаты матчей Бундеслиги

В пятницу, 18 октября, стартовал 8-й тур немецкой Бундеслиги. Результаты матчей – в материале Спорт24.

Айнтрахт – Баер 3:0

Голы: Пасиенсия, 4, 17 (пен), Дост, 80

Открывать тур выпало в Франкфурте, где местный "Айнтрахт" принимал "Байер". Счет уже был открыт на 4-й минуте. А матч закончился разгромной победой хозяев.

Благодаря ей "Айнтрахт" набрал 14 очков. Столько же осталось и у "Байера". Но они вне зоны еврокубков. Первая менхенгладбахская "Боруссия" имеет 16 очков.

Видеообзор матча Айнтрахт – Байер

Турнирная таблица

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Автор: Игорь Садженица
Теги: Спорт Новости Спорта Футбол Бундеслига
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