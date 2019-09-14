Соперник "Александрии" играет вничью: результаты матчей и видео голов 4 тура Бундеслиги

В Германии 13-15 сентября проходят поединки четвертого тура Бундеслиги. Ознакомиться с результатами и видеообзорами всех поединков можно в материале Спорт24.

Фортуна – Вольфсбург 1:1

Голы: Гисельманн, 16 – Вегхорст, 29

Соперник "Александрии" в Лиге Европы имел не слишком удачный выезд в Дюссельдорф. Там "Вольфсбург" сыграл вничью против местной "Фортуны".

Гол хозяева забили на 16 минуте. И стоит отметить, что во время атаки мяч покинул пределы поля. Ни главный арбитр, ни его помощник на линии не зафиксировали этот момент. А сам удар Гисельманна в верхний угол оказался довольно точным и мощным.

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Отыгрался "Вольфсбург" еще до перерыва. Гол забил Вегхорст, который в касание замкнул прострел с линии поля. При этом мяч пролетел между ногами у вратаря.

Ничья позволила "Вольфсбургу" временно подняться на второе место в турнирной таблице. "Фортуна" в ее второй половине.

Уже в четверг, 19 сентября, "Вольфсбург" примет на своем поле "Александрию" в рамках первого тура группового этапа Лиги Европы.

Видеообзор матча Фортуна – Вольфсбург