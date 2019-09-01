Чемпионат Испании: результаты матчей и видео голов 3 тура

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Чемпионат Испании 2019 – обзор матчей 3 тура
Результаты 3-го тура чемпионата Испании

В пятницу, 30-го августа, стартовал третий тур чемпионата Испании сезона 2019/2020. Победу удалось одержать "Атлетику" из Бильбао. Потеряла очки "Барселона".

Севилья – Сельта 1:1
Голы: Васкес, 81 – Суарес, 84

Видеообзор матча Севилья – Сельта

Атлетик – Реал Сосьедад 2:0
Голы: Вильямс, 11, Гарсия, 28

Видеообзор матча Атлетик – Реал Сосьедад

Осасуна – Барселона 2:2
Голы: Торрес, 7, 81 (пен.) – Фати, 51, Артур, 64

Видеообзор матча Осасуна – Барселона

Леванте – Вальядолид 2:0
Голы: Леон, 83, Моралес, 90+3

Леванте – Вальядолид видеообзор матча

Хетафе – Алавес 1:1
Голи: Молина, 24 – Хоселу, 31

Хетафе – Алавес видеообзор матча

Бетис – Леганес 2:1
Голы: Лорен, 5, Фекир, 61 – Брейтуэйт, 50

Бетис – Леганес видеообзор матча

 

 
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Теги: Футбол Спорт Новости Спорта Ла Лига
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