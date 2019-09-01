Чемпионат Испании: результаты матчей и видео голов 3 тура
В пятницу, 30-го августа, стартовал третий тур чемпионата Испании сезона 2019/2020. Победу удалось одержать "Атлетику" из Бильбао. Потеряла очки "Барселона".
Севилья – Сельта 1:1
Голы: Васкес, 81 – Суарес, 84
Видеообзор матча Севилья – Сельта
Атлетик – Реал Сосьедад 2:0
Голы: Вильямс, 11, Гарсия, 28
Видеообзор матча Атлетик – Реал Сосьедад
Осасуна – Барселона 2:2
Голы: Торрес, 7, 81 (пен.) – Фати, 51, Артур, 64
Видеообзор матча Осасуна – Барселона
Леванте – Вальядолид 2:0
Голы: Леон, 83, Моралес, 90+3
Леванте – Вальядолид видеообзор матча
Хетафе – Алавес 1:1
Голи: Молина, 24 – Хоселу, 31
Хетафе – Алавес видеообзор матча
Бетис – Леганес 2:1
Голы: Лорен, 5, Фекир, 61 – Брейтуэйт, 50
Бетис – Леганес видеообзор матча
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