"Атлетико" сенсационно не выиграл 3-й подряд матч: результаты Ла Лиги
6 декабря стартовал 15 тур чемпионата Испании. Он продлится до 8-го декабря. Результаты матчей и видео голов – смотрите в материале Спорт24.
Вильярреал – Атлетико 0:0
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Вильярреал – Атлетико видеообзор матча
Турнирная таблица Ла Лиги
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