"Атлетико" сенсационно не выиграл 3-й подряд матч: результаты Ла Лиги

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Ла Лига: результаты матчей и видео голов 6-8 декабря / twitter.com/atleti

6 декабря стартовал 15 тур чемпионата Испании. Он продлится до 8-го декабря. Результаты матчей и видео голов – смотрите в материале Спорт24.

Вильярреал – Атлетико 0:0

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Вильярреал – Атлетико видеообзор матча

 

Турнирная таблица Ла Лиги

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Футбол Ла Лига
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