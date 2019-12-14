Неожиданное поражение "Гранады" и ничья "Барселоны": результаты Ла Лиги

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Результаты 17 тура Ла Лиги

В Испании с 13-го по 15 декабря состоится 17 тур чемпионата страны по футболу. Результаты матчей и видео голов смотрите в материале Спорт24.

Алавес – Леганес 1:1

Голи: Хоселу, 81 – Бретвейт, 43

Результаты предыдущего тура: Хет-трик Месси за "Барселону" и победа "Реала": результаты 15 тура Ла Лиги

Алавес – Леганес видеообзор матча

Гранада – Леванте 1:2

Голи: Мачис, 60 – Рочина, 55, Барди, 89

Реал Сосьедад – Барселона 2:2

Голи: Оярсабаль, 12 (пен.), Исак, 62 – Гризманн, 38, Суарес, 49

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Футбол Ла Лига
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