Неожиданное поражение "Гранады" и ничья "Барселоны": результаты Ла Лиги
В Испании с 13-го по 15 декабря состоится 17 тур чемпионата страны по футболу. Результаты матчей и видео голов смотрите в материале Спорт24.
Алавес – Леганес 1:1
Голи: Хоселу, 81 – Бретвейт, 43
Результаты предыдущего тура: Хет-трик Месси за "Барселону" и победа "Реала": результаты 15 тура Ла Лиги
Алавес – Леганес видеообзор матча
Гранада – Леванте 1:2
Голи: Мачис, 60 – Рочина, 55, Барди, 89
Реал Сосьедад – Барселона 2:2
Голи: Оярсабаль, 12 (пен.), Исак, 62 – Гризманн, 38, Суарес, 49
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