"Барселона" разгромила "Алавес" и возглавила турнирную таблицу: результаты 18 тура Ла Лиги
В пятницу, 20-го декабря, стартовал 18-й тур чемпионата Испании. Тур продлится до 22 декабря. Обзоры матчей смотрите в материале Спорт24.
Эйбар – Гранада 3:0
Голы: Энрич, 21, Кике, 26, Инуи, 87
Результаты предыдущего тура: Тяжелая ничья "Барселоны" и "Реала", победа "Атлетико": результаты Ла Лиги
Эйбар – Гранада видеообзор матча
Мальорка – Севилья 0:2
Голы: Диего Карлос, 20, Банега, 63
Барселона – Алавес 4:1
Голы: Гризманн, 14, Видаль, 45, Месси, 69, Суарес, 75 (пен.) – Понс, 56
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