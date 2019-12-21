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"Барселона" разгромила "Алавес" и возглавила турнирную таблицу: результаты 18 тура Ла Лиги

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Чемпионат Испании: результаты матчей 20-22 декабря / twitter.com/laliga

В пятницу, 20-го декабря, стартовал 18-й тур чемпионата Испании. Тур продлится до 22 декабря. Обзоры матчей смотрите в материале Спорт24.

Эйбар – Гранада 3:0

Голы: Энрич, 21, Кике, 26, Инуи, 87

Результаты предыдущего тура: Тяжелая ничья "Барселоны" и "Реала", победа "Атлетико": результаты Ла Лиги

Эйбар – Гранада видеообзор матча

Мальорка – Севилья 0:2

Голы: Диего Карлос, 20, Банега, 63

 

Барселона – Алавес 4:1

Голы: Гризманн, 14, Видаль, 45, Месси, 69, Суарес, 75 (пен.) – Понс, 56

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Теги: Спорт Футбол Ла Лига
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