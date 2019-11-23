Ла Лига: результаты и видео голов 14 тура
С 22-го по 24 ноября в Испании продолжается 14 тур чемпионата страны по футболу. Результаты матчей и виде голов смотрите на сайте Спорт24
Леванте – Мальорка 2:1
Голы: Рохер, 52, Рочина, 73 – Родригес, 65
Удаление: Рочина, 73 (Леванте)
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Турнирная таблица Ла Лиги
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