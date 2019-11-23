Ла Лига: результаты и видео голов 14 тура

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Результаты 14 тура Ла Лиги

С 22-го по 24 ноября в Испании продолжается 14 тур чемпионата страны по футболу. Результаты матчей и виде голов смотрите на сайте Спорт24

Леванте – Мальорка 2:1

Голы: Рохер, 52, Рочина, 73 – Родригес, 65

Удаление: Рочина, 73 (Леванте)

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Леванте – Мальорка: видеообзор матча

 

Турнирная таблица Ла Лиги

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Футбол Ла Лига
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