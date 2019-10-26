Гол экс-карпатовца Переса не спас "Алавес" от поражения "Вильярреала": результаты Ла Лиги
В пятницу, 25 октября, стартовал 10 тур испанской Ла Лиги. Результаты матчей чемпионата Испании и турнирная таблица – в материале Спорт24.
Вильярреал – Алавес 4:1
Голы: Экамби, 16, 65, Морено, 84, Онтиверос, 90 + 1 – Перес, 50
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Вильярреал – Алавес видеообзор матча
Турнирная таблица Ла Лиги
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