Гол экс-карпатовца Переса не спас "Алавес" от поражения "Вильярреала": результаты Ла Лиги

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Чемпионат Испании – обзор матчей 10 тур Ла Лига – 25.10.2019
Чемпионат Испании 25-27 октября / twitter.com/villarrealcf

В пятницу, 25 октября, стартовал 10 тур испанской Ла Лиги. Результаты матчей чемпионата Испании и турнирная таблица – в материале Спорт24.

Вильярреал – Алавес 4:1

Голы: Экамби, 16, 65, Морено, 84, Онтиверос, 90 + 1 – Перес, 50

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Вильярреал – Алавес видеообзор матча

 

Турнирная таблица Ла Лиги

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Новости Спорта Футбол Ла Лига
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