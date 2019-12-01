"Реал" победил и вышел на первое место в чемпионате и другие результаты Ла Лиги: видео

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"Реал" победил "Алавес" / twitter.com/realmadrid

В пятницу, 29 ноября, стартовал 15-й тур чемпионата Испании. Результаты всех матчей – в обзоре Спорт24

Сельта – Вальядолид 0:0

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Алавес – Реал 1:2

Голы: Перес, 65 (пен) – Рамос, 52, Карвахаль, 69

Реал Сосьедад – Эйбар 4:1

Голы: Ле Норман, 25, Оярсабаль, 47, Виллиан Жозе, 57, Одегорд, 80 – Гиот, 35

Мальорка – Бетис 1:2

Голы: Лаго, 55 (Пэн) – Хоакин, 7 (Пэн), Фекир, 33

Валенсия – Вильярреал 2:1

Голы: Родриго, 49, Торрес, 70 – Замбо, 54
Нереализованный пенальти: Моренко, 15 (Вильярреал)

Севилья – Леганес 1:0

Гол: Диего Карлос, 63

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Ла Лига Футбол
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