"Реал" победил и вышел на первое место в чемпионате и другие результаты Ла Лиги: видео
В пятницу, 29 ноября, стартовал 15-й тур чемпионата Испании. Результаты всех матчей – в обзоре Спорт24
Сельта – Вальядолид 0:0
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Алавес – Реал 1:2
Голы: Перес, 65 (пен) – Рамос, 52, Карвахаль, 69
Реал Сосьедад – Эйбар 4:1
Голы: Ле Норман, 25, Оярсабаль, 47, Виллиан Жозе, 57, Одегорд, 80 – Гиот, 35
Мальорка – Бетис 1:2
Голы: Лаго, 55 (Пэн) – Хоакин, 7 (Пэн), Фекир, 33
Валенсия – Вильярреал 2:1
Голы: Родриго, 49, Торрес, 70 – Замбо, 54
Нереализованный пенальти: Моренко, 15 (Вильярреал)
Севилья – Леганес 1:0
Гол: Диего Карлос, 63
Турнирная таблица
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