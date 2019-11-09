"Реал Сосьедад" возглавил турнирную таблицу Ла Лиги, "Алавес" разбил клуб Лунина: видео

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Чемпионат Испании – обзор матчей 8-10 ноября 2019 – 13 тур Ла Лига
Результаты матчей и видео голов 13 тура Ла Лиги / twitter.com/realsociedad

С 8-го по 10 ноября проходит 13 тур чемпионата Испании по футболу. С результатами всех матчей вы можете ознакомиться в материале Спорт24.

Реал Сосьедад – Леганес 1:1

Голы: Мерино, 63 – Эн-Несири, 78

Удаление: Родригес, 90+7 (Леганес)

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Реал Сосьедад – Леганес видеообзор матча

Алавес – Вальядолид 3:0

Голы: Хоселу, 26, Пина, 32, Перес, 75 (пен)

Алавес – Вальядолид видеообзор матча

 

Турнирная таблица Ла Лиги

 

 

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Футбол Ла Лига
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