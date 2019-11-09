"Реал Сосьедад" возглавил турнирную таблицу Ла Лиги, "Алавес" разбил клуб Лунина: видео
С 8-го по 10 ноября проходит 13 тур чемпионата Испании по футболу. С результатами всех матчей вы можете ознакомиться в материале Спорт24.
Реал Сосьедад – Леганес 1:1
Голы: Мерино, 63 – Эн-Несири, 78
Удаление: Родригес, 90+7 (Леганес)
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Реал Сосьедад – Леганес видеообзор матча
Алавес – Вальядолид 3:0
Голы: Хоселу, 26, Пина, 32, Перес, 75 (пен)
Алавес – Вальядолид видеообзор матча
Турнирная таблица Ла Лиги
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