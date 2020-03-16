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Чемпионат Испании могут завершить досрочно – заявление президента Ла Лиги

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Руководство испанской футбольной Ла Лиги приняло решение приостановить первенство из-за ситуации с распространением коронавируса. Сейчас рассматривается вопрос о досрочном завершении футбольного сезона.

Об этом сообщил президент Ла Лиги Хавьер Тебас.

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Я контактирую с главными европейскими институтами и руководителями футбольных клубов Испании. Наступает очень важная неделя. Мы имеем дело с ситуацией, когда задумываемся о том, чтобы закончить соревнования. На этой неделе в Европе могут быть приняты очень важные решения по этому вопросу,
– заявил Тебас испанскому изданию AS.

Как сообщает Sport.es, в случае досрочного прекращения чемпионата каталонская "Барселона" будет требовать присуждения им чемпионства. Каталонцы аргументировать свои требования тем, что к моменту паузы чемпионата возглавляли турнирную таблицу. Еще одним козырем клуба является то, что на момент остановки Ла Лиги было сыграно 27 туров – более 70% чемпионата.

Каталонский клуб занимает первую строчку чемпионата в активе которого 58 пунктов, вторым идет мадридский "Реал", который занимает второе место турнирной таблицы.

На сегодня, 16 марта, в Испании зафиксировано 7 тысяч случаев заболеваний коронавирусом, из них умерло 844 человека.

Карта заболеваний китайским коронавирусом:

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Автор: София Кулай
Теги: Ла Лига Новости Спорта Футбол Спорт
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