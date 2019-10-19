"Гранада" победила и вышла в лидеры: результаты и видео голов 9 тура испанской Ла Лиги

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Чемпионат Испании – обзор, видео голов матчей 18-20 октября 2019
Результаты матчей 9 тура Ла Лиги / twitter.com/GranadaCdeF

В пятницу, 18 октября, стартовал 9-й тур испанской Ла Лиги. В нем "Гранада" принимала "Осасуну".

Гранада – Осасуна 1:0

Гол: Дуарте, 38
Удаление: Мерида, 90+2 (Осасуна)

"Гранада" продолжает шествовать среди лидеров чемпионата Испании. На этот раз команда дома победила "Осасуну", которая посреди турнирной таблицы.

Видеообзор матча Гранада – Осасуна

Турнірна таблиця

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Автор: Игорь Садженица
Теги: Спорт Новости Спорта Футбол Ла Лига
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