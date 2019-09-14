"Мальорка" и "Атлетик" сыграли вничью, не забив пенальти: результаты и видео голов Ла Лиги

В пятницу, 13 сентября, стартовал очередной тур испанской Ла Лиги. Среди них и топ-противостояние "Барселона" – "Валенсия", которое запланировано на вечер 14 сентября.

Мальорка – Атлетик 0:0

Нереализованные пенальти: Бастидас, 82 – Адуриц, 90+6

Матч выдался довольно тяжелым для обеих команд. Во втором тайме они переиграли 9 минут. И до последней из них в матче было немалое напряжение. В первом тайме команды обменялись опасными моментами. Острее выглядели хозяева. Но и "баски" имели чем на это ответить. Поэтому работы у голкиперов обеих команд хватало. В одном из моментов лишь штанга спасла "Атлетик" от пропущенного гола.

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На 81-й минуте в ворота "Атлетика" был назначен пенальти. Удар пошел выполнять Бастидас, но пробил мимо угла ворот.

Когда уже шло добавленное арбитром время, право на пенальти получил и "Атлетик". При этом арбитр принял это решение после сигнала от ассистента и просмотра VAR. До этого он отклонил все требования о назначении пенальти. Но удар у Адурица не получился. Несколько слаб и не в сам угол ворот, так что голкипер поймал мяч.

В ответ "Мальорка" все-таки забила, но гол не засчитали из-за положения вне игры.

На 90+7 минуте арбитр еще раз был вынужден просматривать видеоповтор. Но так и не нашел оснований назначить пенальти в ворота "Атлетика". Игра так и закончилась вничью 0:0.

Реал – Леванте

Леганес – Вильярреал

Реал Сосьедад – Атлетико

Барселона – Валенсия

15 сентября

Ейбар – Еспаньйол

Алавес – Севилья

Сельта Виго – Гранада

Вальядолид – Осасуна

Бетис – Хетафе