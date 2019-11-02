Серия А: результаты матчей и видео голов 11 тура

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Чемпионат Италии 2019 – обзор матчей 11 тура: Серия А
Серия А: результаты и видео голов 11 тура

С 2-го по 4 ноября в Италии состоится 11 тур чемпионата страны по футболу. Обзор матчей и видео голов смотрите на сайте Спорт 24.

Рома – Наполи 2:1

Голы: Дзаньоло, 19, Верету, 54 (пен) – Милик, 72

Незабитый пенальти: Коларов, 26 (Рома)
Удаление: Четин, 90+5 (Рома)

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Рома – Наполи видеообзор матча

Болонь – Интер

Торино – Ювентус

 

Турнирная таблица Серии А

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Футбол Серия А
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