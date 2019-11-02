Серия А: результаты матчей и видео голов 11 тура
С 2-го по 4 ноября в Италии состоится 11 тур чемпионата страны по футболу. Обзор матчей и видео голов смотрите на сайте Спорт 24.
Рома – Наполи 2:1
Голы: Дзаньоло, 19, Верету, 54 (пен) – Милик, 72
Незабитый пенальти: Коларов, 26 (Рома)
Удаление: Четин, 90+5 (Рома)
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Рома – Наполи видеообзор матча
Болонь – Интер
Торино – Ювентус
Турнирная таблица Серии А
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