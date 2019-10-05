СПАЛ одолел "Парму", "Верона" обыграла "Сампдорию": результаты матчей Серии А
С 5-го до 6 октября проходят поединки 7-го тура чемпионата Италии по футболу. Результаты матчей и видео голов читайте в материале Спорт24.
СПАЛ – Парма 1:0
Гол: Петанья, 31
Удаление: Стрефецца, 70 (СПАЛ)
СПАЛ – Парма видеообзор матча
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Верона – Сампдория 2:0
Голы: Кумбулья, 9, Мурру, 81 (авт.)
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