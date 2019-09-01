Чемпионат Италии: результаты матчей и видео голов 2 тура
В пятницу, 30-го августа, в Болонье стартовал второй тур чемпионата Италии. Местная команда принимала СПАЛ.
Болонья – СПАЛ 1:0
Гол: Сориано, 90+3
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Видеообзор матча Болонья – СПАЛ
Милан – Брешия 1:0
Гол: Чалханоглу, 12
Видеообзор матча Милан – Брешия
Ювентус – Наполи 4:3
Голы: Данило, 16 Игуаин, 19, Роналду, 62, Кулибали, 90+2 (авт.) – Манолас, 66, Лосано, 68, Ди Лоренцо, 81
Видеообзор матча Ювентус – Наполи
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