Чемпионат Италии: результаты матчей и видео голов 2 тура

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Чемпионат Италии 2019 – обзор матчей 2 тура
Результаты 2-го тура чемпионата Италии / twitter.com/bolognafc1909en

В пятницу, 30-го августа, в Болонье стартовал второй тур чемпионата Италии. Местная команда принимала СПАЛ.

Болонья – СПАЛ 1:0
Гол: Сориано, 90+3

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Видеообзор матча Болонья – СПАЛ

Милан – Брешия 1:0
Гол: Чалханоглу, 12

Видеообзор матча Милан – Брешия

Ювентус – Наполи 4:3

Голы: Данило, 16 Игуаин, 19, Роналду, 62, Кулибали, 90+2 (авт.) – Манолас, 66, Лосано, 68, Ди Лоренцо, 81

Видеообзор матча Ювентус – Наполи

 

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Теги: Спорт Футбол Новости Спорта Серия А
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