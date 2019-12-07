"Аталанта" вырвала ничью у "Вероны", "Интер" не смог одолеть "Рому": результаты Серии А

22 Читати новину українською
Результаты 15 тура Серии А

С 6-го по 8 декабря пройдет 15 тур чемпионата Италии по футболу. Результаты матчей и видео голов смотрите в материале Спорт24.

Интер – Рома 0:0

Смотрите также: Малиновский забил сказочный гол за "Аталанту": видео

Интер – Верона видеообзор матча

Аталанта – Верона 3:2

Голы: Малиновский, 44, Муриель, 64, Джимсити, 90+3 – Кармине, 23, 57

Удаление: Давидович, 84 (Верона)

Аталанта – Верона видеообзор матча

Турнирная таблица Серии А 

5 новогодних мультфильмов, которые стоит посмотреть для праздничного настроения
сегодня
8375
Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Футбол Серия А
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
сегодня 18:10 Кубок мира по биатлону-2019: онлайн-трансляция
Юрій Семенюк 288
сегодня 14:40 С Уайта сняли обвинения в использовании допинга, он претендент на пояс WBC
Юрій Семенюк 66
сегодня 14:07 Как звездный Месси дебютировал в Лиге чемпионов в Донецке 15 лет назад – эксклюзивные кадры
Вісент Луїс 65
6 декабря 20:37 Зевина принесла Украине первую медаль чемпионата Европы по плаванию на короткой воде
27
6 декабря 19:54 Хоккеисты украинских топ-клубов устроили массовую драку на льду: видео
Юрій Семенюк 100
Новости
Больше новостей
Залиште відгук