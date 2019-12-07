"Аталанта" вырвала ничью у "Вероны", "Интер" не смог одолеть "Рому": результаты Серии А
С 6-го по 8 декабря пройдет 15 тур чемпионата Италии по футболу. Результаты матчей и видео голов смотрите в материале Спорт24.
Интер – Рома 0:0
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Интер – Верона видеообзор матча
Аталанта – Верона 3:2
Голы: Малиновский, 44, Муриель, 64, Джимсити, 90+3 – Кармине, 23, 57
Удаление: Давидович, 84 (Верона)
Аталанта – Верона видеообзор матча
Турнирная таблица Серии А
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