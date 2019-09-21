"Ювентус" вырвал победу, "Удинезе" проиграл в третий раз: результаты 4 тура Серии А, видео голов
С 20-го до 22-го сентября в Италии продолжается четвертый тур Серии А. С результатами всех поединков и видео голов можно ознакомиться в материале Спорт24.
Кальяри – Дженоа 3:1
Голы: Симионе, 46, Сапата, 85 (авт.), Педро, 87 – Куаме, 83
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Четвертый тур чемпионата Италии был открыт матчем "Кальяри" – "Дженоа". Сицилийская команда сумела вырвать победу в конце матча.
Кальяри – Дженоа: видеообзор матча
Удинезе – Брешия 0:1
Гол: Ромуло, 57
Третье поражение на старте сезона потерпел "Удинезе". На этот раз "черно-белые" минимально уступили "Брешии".
Удинезе – Брешия: видеообзор матча
Ювентус – Верона 2:1
Голы: Ремзи, 31, Роналду, 49 (пен.) – Велозу, 21
Нереализованный пенальти: Ди Кармине, 20 (Верона)
Удаление: Кумбулья, 90+4 (Верона)
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