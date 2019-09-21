"Ювентус" вырвал победу, "Удинезе" проиграл в третий раз: результаты 4 тура Серии А, видео голов

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Чемпионат Италии – обзор матчей 21.09.2019 – 4 тур Серии А
Чемпионат Италии: результаты матчей 4 тура и видео голов / twitter.com/genoacfc

С 20-го до 22-го сентября в Италии продолжается четвертый тур Серии А. С результатами всех поединков и видео голов можно ознакомиться в материале Спорт24.

Кальяри – Дженоа 3:1
Голы: Симионе, 46, Сапата, 85 (авт.), Педро, 87 – Куаме, 83

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Четвертый тур чемпионата Италии был открыт матчем "Кальяри" – "Дженоа". Сицилийская команда сумела вырвать победу в конце матча.

Кальяри – Дженоа: видеообзор матча

Удинезе – Брешия 0:1
Гол: Ромуло, 57

Третье поражение на старте сезона потерпел "Удинезе". На этот раз "черно-белые" минимально уступили "Брешии".

Удинезе – Брешия: видеообзор матча

Ювентус – Верона 2:1
Голы: Ремзи, 31, Роналду, 49 (пен.) – Велозу, 21

Нереализованный пенальти: Ди Кармине, 20 (Верона)

Удаление: Кумбулья, 90+4 (Верона)

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Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Серия А
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