"Ювентус" вырвал победу, "Удинезе" проиграл в третий раз: результаты 4 тура Серии А, видео голов

С 20-го до 22-го сентября в Италии продолжается четвертый тур Серии А. С результатами всех поединков и видео голов можно ознакомиться в материале Спорт24.

Кальяри – Дженоа 3:1

Голы: Симионе, 4 6, Сапата, 85 (авт.), Педро, 87 – Куаме, 83 Читайте также: Милан – Интер: прогноз букмекеров на матч чемпионата Италии Четвертый тур чемпионата Италии был открыт матчем "Кальяри" – "Дженоа". Сицилийская команда сумела вырвать победу в конце матча. Кальяри – Дженоа: видеообзор матча Удинезе – Брешия 0:1

Гол: Ромуло, 57 Третье поражение на старте сезона потерпел "Удинезе". На этот раз "черно-белые" минимально уступили "Брешии". Удинезе – Брешия: видеообзор матча Ювентус – Верона 2:1

Голы: Ремзи, 31, Роналду, 49 (пен.) – Велозу, 21 Нереализованный пенальти: Ди Кармине, 20 (Верона) Удаление: Кумбулья, 90+4 (Верона)