Гол Малиновского, дубль Роналду и поражение "Наполи": результаты матчей чемпионата Италии
В субботу, 14 декабря, стартовал 16-й тур чемпионата Италии. Результаты матчей и видео голов – в материале Спорт24.
14 декабря
Брешия – Лечче 3:0
Голы: Чансельор, 32, Торрегросса, 44, Шпалек, 61
Украинец Евгений Шахов вышел в старте "Лечче" на этот матч. Но отметился лишь желтой карточкой. Поэтому сразу после перерыва его заменили.
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Наполи – Парма 1:2
Голы: Милик, 64 – Кулесевськи, 4, Жервинью, 90+3
Дженоа – Сампдория 0:1
Гол: Габбьядини, 85
15 декабря
Верона – Торино 3:3
Голы: Паццини, 69 (пен), Верре, 76, Степнпински, 84 – Ансальди, 36, 61, Беренгер, 55
Болонья – Аталанта 2:1
Голы: Паласио, 12, Поли, 53 – Малиновский, 60
Украинский полузащитник Руслан Малиновский отыграл весь матч. Он забил в ворота "Болоньи", но его команда в итоге таки уступила.
Милан – Сассуоло 0:0
Ювентус – Удинезе 3:1
Голи: Роналду, 9, 37, Бонуччи, 45 – Пуссето, 90+4
Рома – СПАЛ 3:1
Голы: Пеллегрини, 53, Перотти, 66 (пен), Мхитарян, 83 – Петанья, 44 (пен)
21:45. Фиорентина – Интер
16 декабря
21:45. Кальяри – Лацио