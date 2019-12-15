Гол Малиновского, дубль Роналду и поражение "Наполи": результаты матчей чемпионата Италии

В субботу, 14 декабря, стартовал 16-й тур чемпионата Италии. Результаты матчей и видео голов – в материале Спорт24.

14 декабря

Брешия – Лечче 3:0

Голы: Чансельор, 32, Торрегросса, 44, Шпалек, 61

Украинец Евгений Шахов вышел в старте "Лечче" на этот матч. Но отметился лишь желтой карточкой. Поэтому сразу после перерыва его заменили.

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Наполи – Парма 1:2

Голы: Милик, 64 – Кулесевськи, 4, Жервинью, 90+3

Дженоа – Сампдория 0:1

Гол: Габбьядини, 85

15 декабря

Верона – Торино 3:3

Голы: Паццини, 69 (пен), Верре, 76, Степнпински, 84 – Ансальди, 36, 61, Беренгер, 55

Болонья – Аталанта 2:1

Голы: Паласио, 12, Поли, 53 – Малиновский, 60

Украинский полузащитник Руслан Малиновский отыграл весь матч. Он забил в ворота "Болоньи", но его команда в итоге таки уступила.

Милан – Сассуоло 0:0

Ювентус – Удинезе 3:1

Голи: Роналду, 9, 37, Бонуччи, 45 – Пуссето, 90+4

Рома – СПАЛ 3:1

Голы: Пеллегрини, 53, Перотти, 66 (пен), Мхитарян, 83 – Петанья, 44 (пен)

21:45. Фиорентина – Интер

16 декабря

21:45. Кальяри – Лацио