"Ювентус" в драматической игре одолел "Аталанту", Малиновский пропускал игру: видео
23-25 ноября в Италии пройдут поединки 13 тура Серии А. С результатами всех поединков можно ознакомиться в материале Спорт24.
Аталанта – Ювентус 1:3
Голы: Госенс, 56 – Игуаин, 74, 82, Дибала, 90+2
Незабитый пенальти: Барроу, 18 (Аталанта)
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Аталанта – Ювентус видеообзор матча (видео также доступно по ссылке)
Турнирная таблица Серии А
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