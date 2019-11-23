"Ювентус" в драматической игре одолел "Аталанту", Малиновский пропускал игру: видео

7 Читати новину українською
Серия А: результаты матчей и видео голов 13 тура / twitter.com/juventusfc

23-25 ноября в Италии пройдут поединки 13 тура Серии А. С результатами всех поединков можно ознакомиться в материале Спорт24.

Аталанта – Ювентус 1:3

Голы: Госенс, 56 – Игуаин, 74, 82, Дибала, 90+2

Незабитый пенальти: Барроу, 18 (Аталанта)

Смотрите также: Ла Лига: результаты и видео голов 14 тура

Аталанта – Ювентус видеообзор матча (видео также доступно по ссылке)

 

Турнирная таблица Серии А

Шторм в Азовском море: спасатели эвакуируют людей с острова Бирючий – впечатляющее видео
сегодня
983
Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Футбол Серия А
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
"Тоттенхэм" в результативной игре победил "Вест Хэм" Ярмоленко в дебютном матче Моуринью
сегодня 16:38 "Тоттенхэм" в результативной игре победил "Вест Хэм" Ярмоленко в дебютном матче Моуринью
Михайло Гема 275
Деонтей Уайлдер – история самого жестокого боксера современности, что может сражаться с Усиком
22 ноября 17:42 Деонтей Уайлдер – история самого жестокого боксера современности, что может сражаться с Усиком
Андрій Тудовші 1080
"Колос" усилился первым в своей истории иностранцем: им стал известный исландец
22 ноября 17:14 "Колос" усилился первым в своей истории иностранцем: им стал известный исландец
Юрій Семенюк 102
Усик – талантливый боксер и профессионал, который знает чего и за чем выходит на ринг, – тренер
22 ноября 14:00 Усик – талантливый боксер и профессионал, который знает чего и за чем выходит на ринг, – тренер
Станіслав Безушко 96
Непобедимый Мейвезер анонсировал свое возвращение на ринг: фото
22 ноября 11:55 Непобедимый Мейвезер анонсировал свое возвращение на ринг: фото
Юрій Семенюк 72
Новости
Больше новостей
Залиште відгук