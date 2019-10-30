"Интер" переиграл "Брешию" и возглавил таблицу: результаты и видео 10 тура Серии А

7 Читати новину українською
Чемпионат Италии: результаты матчей 10-го тура Серии А - 24 Канал

В чемпионате Италии 10-й тур выпал посреди недели. Первые матчи команды сыграли уже во вторник, 29 октября. Последние запланированы на 31 октября.

Парма – Верона 0:1

Гол: Лазович, 10

Читайте также: Результаты предыдущего тура: "Рома" нанесла очередное поражение "Милану", "Аталанта" разгромила "Удинезе"

Парма – Верона видеообзор матча

Брешия – Интер 1:2

Голы: Шкриняр, 76 (авт) – Мартинес, 23, Лукаку, 63

Брешія – Интер видеообзор матча

30 октября. 20:00. Наполи – Аталанта

30 октября. 22:00. Кальяри – Болонья

30 октября. 22:00. Лацио – Торино

30 октября. 22:00. Сампдория – Лечче

30 октября. 22:00. Сассуоло – Фиорентина

30 октября. 22:00. Удинезе – Рома

30 октября. 22:00. Ювентус – Дженоа

31 октября. 22:00. Милан – СПАЛ

Турнирная таблица Серии А

blog_ava
Как сделать внешний жесткий диск и сэкономить
сегодня
4538
Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Футбол Серия А
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Потребность воды: распространенные признаки недостатка воды в организме
29 октября 22:15 Потребность воды: распространенные признаки недостатка воды в организме
Назарій Дзюбановський 158
Отбор на Чемпионат мира 2022: как туда попасть сборной Украины
29 октября 18:50 Отбор на Чемпионат мира 2022: как туда попасть сборной Украины
Юрій Семенюк 392
Альпинист из Непала Нирмал Пуржа установил мировой рекорд, покорив 14 вершин за 189 дней
29 октября 15:08 Альпинист из Непала Нирмал Пуржа установил мировой рекорд, покорив 14 вершин за 189 дней
Юрій Семенюк 64
Две модели обнажили грудь на камеру во время бейсбольного матча – их строго наказали
29 октября 09:39 Две модели обнажили грудь на камеру во время бейсбольного матча – их строго наказали
601
Где лучше: тренировки дома или в тренажерном зале?
28 октября 22:20 Где лучше: тренировки дома или в тренажерном зале?
Назарій Дзюбановський 98
Новости
Больше новостей
Залиште відгук