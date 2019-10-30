"Интер" переиграл "Брешию" и возглавил таблицу: результаты и видео 10 тура Серии А
В чемпионате Италии 10-й тур выпал посреди недели. Первые матчи команды сыграли уже во вторник, 29 октября. Последние запланированы на 31 октября.
Парма – Верона 0:1
Гол: Лазович, 10
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Парма – Верона видеообзор матча
Брешия – Интер 1:2
Голы: Шкриняр, 76 (авт) – Мартинес, 23, Лукаку, 63
Брешія – Интер видеообзор матча
30 октября. 20:00. Наполи – Аталанта
30 октября. 22:00. Кальяри – Болонья
30 октября. 22:00. Лацио – Торино
30 октября. 22:00. Сампдория – Лечче
30 октября. 22:00. Сассуоло – Фиорентина
30 октября. 22:00. Удинезе – Рома
30 октября. 22:00. Ювентус – Дженоа
31 октября. 22:00. Милан – СПАЛ
Турнирная таблица Серии А
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