"Аталанта" в сумасшедшей игре упустила победу над "Лацио": результаты 8 тура Серии А
С 19 по 21 октября в Италии продолжается восьмой тур Серии А. По результатам всех поединков можно ознакомиться в материале Спорт24.
Лацио – Аталанта 3:3
Голы: Иммобиле, 69 (П), 90+2 (п), Корреа, 70 – Муриэль, 23, 28, Гомес, 37
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В первой игре восьмого тура "Аталанта" Руслана Малиновского упустила победу над "Лацио". "Бергамаски" после первого тайма побеждали 3: 0, однако потеряли победный счет.
Лацио – Аталанта видеообзор матча
Турнирная таблица чемпионата Италии
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