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Чемпионат Кипра приостановили из-за покушения на арбитра – его автомобиль взорвали (фото)

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Автомобиль арбитра Андреаса Константину / CyprusMail 2020

Чемпионат Кипра по футболу приостановлен из-за покушение на жизнь 33-летнего арбитра Андреаса Константину.

Неизвестные злоумышленники подложили взрывчатку в его автомобиль, который был припаркован возле дома арбитра в Ларнаке. Сам арбитр и его семья не пострадали. Ведь взрыв прогремел в 1:55 в ночь на 17 января, когда Андреас Константину с семьей находился дома.

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Однако из-за этого покушения другие арбитры отказались выходить на матчи чемпионата, которые были запланированы на 17, 18 и 19 января. Их решение поддержала Кипрская федерация футбола, которая временно приостановила чемпионат.

Ситуация с арбитражем на Кипре и угрозами арбитрам имеет большую историю. Сам Константину был одним из причастных к таким скандалам. Именно он обслуживал матч между "Докса" и АЕЛом, после которого руководство и болельщики гостей выражали свое недовольство его работой. А результат матча Кубка между "Айя-Напа" и "Пафосом" мог быть аннулирован из-за аномального количество ставок на его результат.

Как заявили представители Кипрской футбольной ассоциации, за последние дни поступило пять угроз со стороны неизвестных, а взрыв на парковке возле дома судьи там называли "террористическим актом".

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Футбол
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