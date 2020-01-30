Чемпионат Китая по баскетболу прервали из-за коронавируса, легионеры массово покинули страну

Китайская баскетбольная ассоциация приняла решение остановить регулярный чемпионат из-за вспышки коронавируса.

По данным Eurohoops, все иностранные игроки и тренеры команды уже покинули Китай. Также были отменены все командные меры, чтобы предотвратить возможность распространения коронавируса.

Коронавирус Новый коронавирус из Китая (2019-nCoV) активно распространяется по миру. По состоянию на 30 января инфицированны более 7 тысяч человек. 172, к сожалению, умерли. Медикам удалось вылечить 138 человек.

28 января появилась информация о том, что группа исследователей в Гонконге разработала вакцину против китайского коронавируса. Однако использовать ее можно будет только после клинических испытаний.

Симптомы коронавируса: лихорадка, головная боль, кашель, затрудненное дыхание, слабость.

В Китае уже ввели карантин в 16 городах, в частности в Ухане, откуда началось заражение.

В Украине не зафиксирован ни один случай заболевания. Однако Минздрав принимает все меры безопасности, чтобы не допустить распространения коронавируса в нашей стране. В частности, всех пассажиров, прибывших из Китая, проверяют на наличие признаков заболевания.

Когда именно возобновится чемпионат – пока неизвестно. При этом игроки получили возможность продолжить выступления как в Европе, так и НБА.

Какие соревнования уже перенесли из Китая из-за вспышки коронавируса