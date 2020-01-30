Чемпионат Китая по баскетболу прервали из-за коронавируса, легионеры массово покинули страну
Китайская баскетбольная ассоциация приняла решение остановить регулярный чемпионат из-за вспышки коронавируса.
По данным Eurohoops, все иностранные игроки и тренеры команды уже покинули Китай. Также были отменены все командные меры, чтобы предотвратить возможность распространения коронавируса.
Коронавирус
- Новый коронавирус из Китая (2019-nCoV) активно распространяется по миру. По состоянию на 30 января инфицированны более 7 тысяч человек. 172, к сожалению, умерли. Медикам удалось вылечить 138 человек.
- 28 января появилась информация о том, что группа исследователей в Гонконге разработала вакцину против китайского коронавируса. Однако использовать ее можно будет только после клинических испытаний.
- Симптомы коронавируса: лихорадка, головная боль, кашель, затрудненное дыхание, слабость.
- В Китае уже ввели карантин в 16 городах, в частности в Ухане, откуда началось заражение.
- В Украине не зафиксирован ни один случай заболевания. Однако Минздрав принимает все меры безопасности, чтобы не допустить распространения коронавируса в нашей стране. В частности, всех пассажиров, прибывших из Китая, проверяют на наличие признаков заболевания.
Когда именно возобновится чемпионат – пока неизвестно. При этом игроки получили возможность продолжить выступления как в Европе, так и НБА.
Какие соревнования уже перенесли из Китая из-за вспышки коронавируса
- Матчи олимпийского отбора по баскетболу среди женских сборных перенесли из Фошаня в сербский Белград.
- Оргкомитет Олимпиады-2022, которая состоится в Пекине, отменил церемонию старта обратного отсчета до соревнований, которая должна был состояться на стадионе "Птичье гнездо".
- Международная федерация лыжного спорта (FIS) приняла решение отменить этап Кубка мира по горнолыжному спорту в китайском Яньцине из-за вспышки коронавируса.
- Зимний чемпионат мира по легкой атлетике, который должен был пройти в китайском Нанкине с 13 до 15 марта, перенесли на 2021 год.
- Международная автомобильная федерация внимательно следит за ситуацией. 15 апреля в Китае запланирован этап гран-при Формулы-1.
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