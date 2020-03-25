Чемпионат мира-2021 по легкой атлетике могут перенести из-за Олимпиады
Пандемия коронавируса изменила все планы и графики спортивных событий. Чемпионат мира по легкой атлетике, который должен происходить в США в 2021 году, могут перенести.
Об этом сообщает издание Reuters.
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Международная федерация легкой атлетики World Athletics заявила, что готова изменить дату проведения чемпионата мира 2021 года. Причиной такого заявления стал перенос Олимпиады-2020 в Токио на 2021 год из-за пандемии коронавируса.
Чемпионат мира по легкой атлетике должен состояться в американском городе Юджине с 6 по 15 августа 2021 года. Этот чемпионат мира в США станет первым в истории страны.
Добавим, что в 2015 году чемпионат мира по легкой атлетике состоялся в Пекине (Китай), в 2017 – в Лондоне (Великобритания), в 2019-в – в Дохе (Катар).
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