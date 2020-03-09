Чемпионат мира 2022: ФИФА переносит матчи квалификации

Международная федерация футбола (ФИФА) выступила с заявлением относительно матчей квалификации чемпионата мира 2022 года в Азии. Поединки перенесены из коронавируса.

В ФИФА сообщили, что провели консультации с ассоциациями членов Азии. Федерация и Азиатская конфедерация футбола (АФК) договорились перенести предстоящие азиатские квалификационные матчи на чемпионат мира по футболу в Катаре 2022 года.

К теме Коронавирус и спорт: какие мероприятия перенесли и отменили

На более поздний срок перенесено более 50 матчей, которые должны были состояться в конце марта и в начале июня.

Пока в ФИФА не сообщают даты матчей. Там отметили, что обсудят потенциальные даты с АФК.

Не пропустите Чемпионат мира по футболу 2022: когда сборная Украины узнает соперников

ФИФА также позволила командам самостоятельно проводить матчи в эти даты в условиях соблюдений требований усиленной безопасности в связи с распространением коронавируса.

Что такое коронавирус Covid-2019?Вспышка коронавирусной болезни, которая началась в Китае в 2019 году. Инфекцию впервые обнаружили в городе Ухань. Местные жители заболели пневмонией неизвестного происхождения.



Ученые изучили геном вируса и установили, что он на 70% похож на SARS-COV, который в 2012 году стал причиной высокой смертности из-за острого респираторного синдрома.



По состоянию на 9 марта от вирусной пневмонии, которую спровоцировал коронавирус, умерли 3840 человек. Общее количество инфицированных – 110 276 человек по всему миру. Выздоровели более 62 тысяч человек.

Коронавирус в цифрах / Инфографика 24 канала